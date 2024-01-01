Путин заявил, что возможности и способности ВС РФ постоянно и кратно возрастают

Президент России отметил, что эффективность зависит от того, насколько быстро какая-то армия мира может сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на текущий момент времени

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин отметил, что способности и возможности Вооруженных сил России постоянно и причем кратно возрастают.

Как отметил глава государства на встрече с участниками спецоперации, важны современные способы ведения вооруженной борьбы. По его словам, их эффективность зависит от того, насколько быстро какая-то армия мира может сориентироваться по поводу того, что является наиболее важным на текущий момент времени, отреагировать на это с точки зрения производства и внедрить как можно быстрее в ходе боевых действий.

"У нас это получается уже лучше и лучше, наверно, лучше, чем где бы то ни было, - продолжил Путин. - <...> И вот эти возможности, способности Вооруженных сил России, они постоянно, причем кратно возрастают".