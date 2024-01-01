Слуцкий заявил, что развитие БРИКС выводит многополярность на новые горизонты

Лидер ЛДПР считает, что после того как к организации присоединились Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия, а председательство перешло к России, у БРИКС наступил наиболее интересный период с момента основания

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Глава комитета Госдумы по международным делам, лидер ЛДПР Леонид Слуцкий считает, что развитие БРИКС выводит многополярность в мире на новый уровень.

"Развитие БРИКС подводит еще одну жирную черту под попытками установить западное доминирование с диктатом доллара и выводит многополярность на новые горизонты", - написал он в своем Telegram-канале.

Слуцкий выразил уверенность в том, что с 1 января, когда к организации присоединились Египет, ОАЭ, Саудовская Аравия, Иран и Эфиопия, а председательство перешло к России, у БРИКС наступил самый интересный период с момента основания.

"В числе приоритетов [БРИКС] - продвижение взаимодействия в сфере науки, высоких технологий, здравоохранения, экологии, а также в области культуры, спорта, молодежных обменов и по линии гражданского сообщества. Вместе с партнерами по БРИКС Москва выступает за сотрудничество в области возобновляемой энергии и атомной энергетики, а также за развитие торговых и инвестиционных связей, обеспечение финансовой стабильности, в том числе через переход на взаимные расчеты в национальных валютах", - напомнил депутат. Помимо этого, Слуцкий выразил надежду на создание общей расчетной единицы организации.

Лидер ЛДПР также отметил, что российская сторона рассчитывает на укрепление межпарламентского взаимодействия между странами - членами БРИКС.