В списке возможных кандидатов на выборах президента находятся 11 человек

В ЦИК сообщили, что двое из них уже подали документы на регистрацию

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. 11 человек на данный момент находятся в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ, двое из них уже подали документы на регистрацию. Об этом ТАСС сообщил заместитель председателя Центризбиркома РФ Николай Булаев.

В 18:00 мск 1 января ЦИК РФ завершает прием документов на участие в выборах главы государства от партийных кандидатов. Самовыдвиженцы должны были подать документы не позднее 18:00 мск 27 декабря.

"На данный момент в списке возможных кандидатов 11 фамилий, из них 2 уже подали сегодня документы на регистрацию", - сказал Булаев.

По словам зампредседателя ЦИК, остальные - более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, - до этого этапа не дошли. 28 декабря глава ЦИК Элла Памфилова сообщала, что число претендентов на выдвижение кандидатами в президенты РФ составило 33.

На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующих президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). 1 января Слуцкий и Даванков подали в ЦИК документы о регистрации кандидатами на выборах президента.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Центризбирком РФ решил, что голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Таким образом, это будут первые трехдневные выборы президента РФ.