Путин в первый день года собрал бойцов СВО в Ново-Огареве на неформальное общение

Президент России отметил, что общение "если не семейное, то бытовое, дружеское"

НОВО-ОГАРЕВО, 1 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин после посещения военного госпиталя провел еще одну встречу с участниками СВО, представляющими разные виды войск. Глава государства отметил, что это общение "если не семейное, то бытовое, дружеское".

"Уважаемые товарищи, с Новым годом! Я попросил министерство обороны вас сегодня собрать, причем таким образом, чтобы вы представляли самые разные виды вооруженных сил с разных участков боевого соприкосновения. Здесь и мотострелки должны быть, танкисты, ВДВ, спецназ, морская пехота, летчики, моряки с разных участков фронта", - отметил Путин.

"Исхожу из того, что мы с вами пообщаемся спокойно и вы мне расскажете, как идет ваша боевая работа", - добавил он. Президент также попросил передать от него новогодние поздравления и наилучшие пожелания во все подразделения, где служат бойцы.

Путин рассказал, как лично думал над тем, что подарить военнослужащим на встрече. "Да, все вы награждены государственными наградами, но у нас встреча такая все-таки, если не семейная, то бытовая, дружеская, поэтому в такой обстановке государственные награды не вручаются. Или в боевой обстановке нужно вручать, или совсем в торжественной. Ни того, ни другого нет, поэтому эти награды будут вручены позже", - сказал он.

"Но тем не менее я подумал: как же мы с вами встретимся, вы едете [издалека], тоже вроде как не по-русски. Поэтому в конце обеда вам будет вручено табельное личное оружие. И я думал-думал, что же такое еще придумать, чтобы не госнаграда, в то же время чтобы всегда можно было носить с собой, причем на любом виде одежды. И, мне кажется, хорошо придумал: такой маленький президентский штандарт, значок, он из правильного металла сделан, очень красиво, нашими мастерами сделан в Ярославле. Я думаю, что вам понравится", - поделился Путин.

Он с улыбкой заметил, что "что-то не пахнет пока Новым годом", после чего в зал занесли шампанское. "С Новым годом!" - добавил глава государства под звон бокалов.