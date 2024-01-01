РФ ответит на удар по Белгороду, противник "сдувается". Путин встретился с военными

Атака на Белгород - это теракт против мирного населения, который не останется безнаказанным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского.
Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте находится в руках Вооруженных сил РФ, а противник "постепенно сдувается".
ТАСС собрал главные заявления Путина.
Об атаке на Белгород
- "То, что сейчас произошло в Белгороде, - это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет <...> что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО".
- "У меня у самого все кипит" от случившегося.
- В качестве ответа Вооруженные силы РФ бьют "высокоточным оружием по местам, где у них (украинских военных - прим. ТАСС) принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительные - эти удары. Так и будем делать".
- "Ни одно такое преступление - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется".
О ходе СВО
- На фронте "стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня". "Постепенно [противник РФ] сдувается".
- "Средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире". Способности и возможности Вооруженных сил России "постоянно, причем кратно возрастают".
- "Я знаю наверняка, чего не хватает на "передке". И хотелось бы больше всего современного - дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают".
- Украина быстро расходует поступающие ей западные боеприпасы. "Украинская армия тратит 5, а то и 6 тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 [тысяч] в месяц". "Но если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает".
- "Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее". "Только на наших условиях".
О противостоянии с Западом
- "Сама Украина для нас не враг", противником России являются страны Запада.
- "Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками (украинцев - прим. ТАСС) решают свои вопросы". "Так было на протяжении веков и сейчас продолжается".
- "Они [западные элиты] киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт". "К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно задачу борьбы с Россией".
- "Несмотря на то что они [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже".
О ситуации в экономике
- В России "сохранили экономику страны, не позволили ее разрушить, на что противник рассчитывал". "Не Украина рассчитывала разрушить нашу экономику, она не в состоянии это сделать. Она сама полностью разрушена уже, там ничего не осталось, она существует только на подачки".
- "У нас устойчивая экономика и финансовая система". На экономическое положение страны не смогло повлиять даже отключение России от международной системы расчетов SWIFT.
- В 2023 году "экономика выросла на 3,5%". "Это главный показатель состояния экономики, это то, сколько страна произвела всего". "У нас чуть-чуть инфляция поднялась, цены подросли. Но контролируемо все".
- "У нас минимальный уровень безработицы за всю историю России - 2,9%. Такого никогда не было. И реальные доходы населения подросли".