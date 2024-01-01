РФ ответит на удар по Белгороду, противник "сдувается". Путин встретился с военными

Атака на Белгород - это теракт против мирного населения, который не останется безнаказанным. Об этом заявил президент России Владимир Путин на встрече с военнослужащими в госпитале им. А. А. Вишневского.

Глава государства отметил, что стратегическая инициатива на фронте находится в руках Вооруженных сил РФ, а противник "постепенно сдувается".

ТАСС собрал главные заявления Путина.

Об атаке на Белгород

"То, что сейчас произошло в Белгороде, - это, безусловно, террористический акт. Почему? Потому что под прикрытием двух ракет <...> что они сделали? Они ударили из системы залпового огня, РСЗО".

"У меня у самого все кипит" от случившегося.

В качестве ответа Вооруженные силы РФ бьют "высокоточным оружием по местам, где у них (украинских военных - прим. ТАСС) принимаются решения, по местам скопления военнослужащих, наемников, по другим центрам подобного рода, по военным объектам прежде всего. И они достаточно чувствительные - эти удары. Так и будем делать".

"Ни одно такое преступление - а это, безусловно, преступление против гражданского населения - безнаказанным не останется".

О ходе СВО

На фронте "стратегическая инициатива находится в наших руках сегодня". "Постепенно [противник РФ] сдувается".

"Средства поражения у нас такие, которых нет ни у одной армии в мире". Способности и возможности Вооруженных сил России "постоянно, причем кратно возрастают".

"Я знаю наверняка, чего не хватает на "передке". И хотелось бы больше всего современного - дронов и прочее. Хотелось бы побольше средств подавления вот этих дронов противника, которые, как мухи, там над вами летают".

Украина быстро расходует поступающие ей западные боеприпасы. "Украинская армия тратит 5, а то и 6 тысяч снарядов 155-го калибра за сутки боевых действий, а США производят 14 [тысяч] в месяц". "Но если тратить по 5 тысяч в сутки, то тогда исчерпание наступает довольно быстро, вот оно сейчас и наступает".

"Мы тоже хотим завершить конфликт, причем как можно быстрее". "Только на наших условиях".

О противостоянии с Западом

"Сама Украина для нас не враг", противником России являются страны Запада.

"Дело не в том, что они помогают нашему противнику, а они наш противник, они их руками (украинцев - прим. ТАСС) решают свои вопросы". "Так было на протяжении веков и сейчас продолжается".

"Они [западные элиты] киевский режим достаточно долго пестовали именно для того, чтобы создать этот конфликт". "К сожалению для нас, они этого добились, этот конфликт создали и пытаются решить руками украинцев свою задачу, а именно задачу борьбы с Россией".

"Несмотря на то что они [западные элиты] испокон веков ставят такую задачу - разобраться с Россией, мы сами быстрее с ними разберемся, похоже".

О ситуации в экономике