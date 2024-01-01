МИД РФ: для обстрелявших Донецк украинских неонацистов нет ничего человеческого

В ведомстве отметили, что взращенный и спонсируемый Западом преступный режим на Украине однажды обратит оружие НАТО против самих стран альянса

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. МИД России заявил, что для украинских неонацистов, совершивших в новогодние праздники при поддержке Запада удары по Донецку, нет ничего человеческого.

"Вооруженные формирования украинских неонацистов при поддержке стран коллективного Запада продолжают совершать террористические акты против мирного населения России, - подчеркнули в министерстве. - Очевидно, что для них не существует ничего человеческого. Их не останавливают ни новогодние, ни рождественские праздники".

"В новогоднюю ночь массированной атаке из реактивных систем залпового огня подверглись центр Донецка и другие жилые кварталы города - объекты гражданской инфраструктуры", - отмечается в тексте.

В МИД РФ отметили, что известно о погибших и раненых. "По предварительным данным, среди пострадавших есть журналисты, осуществлявшие в городе свою профессиональную деятельность", - добавили в дипведомстве.

В дипведомстве добавили, что российские правоохранительные органы оперативно начали расследование этого преступления. "Все причастные и ответственные за эту и другие террористические атаки на территории нашей страны понесут неотвратимое наказание", - подчеркнули там.

Кроме того, в МИД РФ обратили внимание на слова президента Украины Владимира Зеленского. "На днях Зеленский вновь обратился к гитлеровской риторике и назвал русских "человеческими отбросами", в очередной раз продемонстрировав, что Украина, зараженная переросшим в терроризм нацизмом, должна быть полностью денацифицирована и демилитаризована. Это непременно будет сделано. Поклоняющийся преступникам Третьего рейха киевский режим и его главари закончат так же, как и их кумиры, возведенные там в ранг героев", - говорится в заявлении.

Натовское оружие

МИД РФ также призвал международные структуры осудить преступления Киева. "Призываем все ответственные правительства и профильные международные структуры отмежеваться от действий и решений киевской хунты, осудить ее преступления, направленные на показное и циничное уничтожение мирного населения. Молчание расценивается украинскими неонацистами как одобрение их действий", - указали в дипведомстве.

"При этом на Западе должны понимать: взращенный и спонсируемый им преступный режим, который западники поддерживают для нападений на Россию, однажды обратит натовское оружие против самих стран НАТО", - подчеркнули в МИД РФ.