ЦИК завершил прием документов для участия в выборах президента

Зампредседателя Центризбиркома Николай Булаев ранее сообщил, что в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ находятся 11 человек

МОСКВА, 1 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ завершил прием документов от претендентов на участие в выборах президента России, выдвинутых политическими партиями. Таким образом, заявочный этап в рамках нынешней президентской кампании окончен.

"Сегодня в 18:00 [мск] завершается срок представления в ЦИК России решений съездов политических партий о выдвижении кандидатов на должность президента Российской Федерации", - говорится в сообщении в Telegram-канале ЦИК.

До этого, 27 декабря, завершился прием документов для регистрации групп избирателей, создаваемых в поддержку самовыдвиженцев.

Как сообщил ранее ТАСС зампредседателя ЦИК Николай Булаев, сейчас в списке возможных кандидатов на выборах президента РФ 11 человек. По его данным, остальные - более чем 30 человек, оповестившие ранее комиссию о намерении принять участие в выборах президента, - до данного этапа не дошли.

Кто идет на выборы

На данный момент в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). Все они подали документы на участие в выборах, чтобы начать кампанию. К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами, выдвиженцы от непарламентских партий - 100 тыс. КПРФ, ЛДПР и "Новые люди" представлены в Госдуме, их кандидаты подписи собирать не должны.

1 января Слуцкий и Даванков уже подали в ЦИК документы о регистрации кандидатами на выборах президента. Ожидается, что 3 января в Центризбирком поступят документы для регистрации кандидатуры Харитонова.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. Это будут первые трехдневные выборы президента РФ.