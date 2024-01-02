Володин отметил вклад Андрейченко в развитие парламентского сотрудничества РФ и Белоруссии

Председатель Госдумы также поздравил белорусского коллегу с 75-летием

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Председатель Госдумы Вячеслав Володин провел телефонный разговор с председателем Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь Владимиром Андрейченко, в ходе которого отметил его вклад в развитие межпарламентского сотрудничества.

"Ваш вклад в развитие межпарламентского сотрудничества и укрепление братских российско-белорусских отношений заслуживает уважения", - приводятся слова Володина на сайте Госдумы.

Председатель палаты парламента также отметил, что отношения между странами "динамично развиваются, в первую очередь, благодаря решениям, принимаемым на уровне глав государств - Владимира Путина и Александра Лукашенко". "И задача парламентов - законодательно их закрепить", - отметил Володин.

Он поздравил белорусского коллегу с 75-летием, пожелав ему здоровья и успехов.