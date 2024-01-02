Постпред РФ при ОИС обсудил с генсеком организации развитие связей и ситуацию в Газе

Илмадиевич Даудов вручил верительные документы Хисейну Брахиму Тахе

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Постоянный представитель России при Организации исламского сотрудничества (ОИС) Турко Даудов и генеральный секретарь организации Хисейн Брахим Таха подтвердили настрой на продвижение двусторонних связей, а также обсудили ситуацию в секторе Газа. Об этом говорится в сообщении, распространенном на сайте постоянного представительства РФ при ОИС.

"2 января этого года постоянный представитель Российской Федерации при Организации исламского сотрудничества Турко Илмадиевич Даудов вручил верительные документы генеральному секретарю ОИС Хисейну Брахиму Тахе. В ходе состоявшейся беседы были затронуты вопросы состояния и перспектив развития российско-оисовских отношений", - говорится в сообщении.

"Акцент был сделан на активизации политического диалога, взаимодействия в сфере культуры и образования, - рассказали в представительстве. - Стороны выразили удовлетворение развитием двусторонних связей, подтвердили свой твердый настрой и далее всячески способствовать их продвижению вперед. Обсуждались также актуальные международные и региональные проблемы, в том числе ситуация в секторе Газа".

В постпредстве добавили, что генсек ОИС пожелал Даудову успехов в осуществлении его миссии в Джидде.