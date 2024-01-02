Умер советский дипломат Георгий Тер-Газарянц

Ему было 100 лет

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Советский дипломат Георгий Тер-Газарянц умер 31 декабря на 101-м году жизни. Об этом говорится в сообщении на сайте Союза армян России.

"Конец года омрачился печальной вестью. 31 декабря на 101-м году жизни скончался первый вице-президент САР, известный советский политический деятель, чрезвычайный и полномочный посол СССР и РФ Тер-Газарянц Георгий Арташесович", - говорится в сообщении.

"Легендарная личность, фронтовик. Он прожил яркую, насыщенную жизнь. Родился 10 марта 1923 года и ушел из жизни в последний день уходящего, 2023 года", - добавили в Союзе армян России.

Георгий Тер-Газарянц родился 10 марта 1923 года. В 1970-е и 1980-е годы работал послом СССР в Сенегале, а затем в Зимбабве.