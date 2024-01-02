Захарова заявила, что российских дипломатов никто изолировать не будет

Официальный представитель МИД РФ обратила внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, обозначившего пять шагов, которые обязаны сделать западные страны ради победы Киева

МОСКВА, 2 января. /ТАСС/. Никто не будет изолировать дипломатов РФ. Об написала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в своем Telegram-канале.

Дипломат обратила внимание на слова главы МИД Украины Дмитрия Кулебы, обозначившего пять шагов, которые обязаны сделать западные страны "ради победы Украины". В их числе требование "изолировать российских дипломатов в соответствующих столицах и международных организациях". "Побируха на крови, запомни: российских дипломатов никто изолировать не будет. Мир устал от гнета противозаконных санкций и болезненных амбиций узкой группы западных режимов", - отметила она.

Как подчеркнула Захарова, у России большие планы на время председательства в БРИКС в этом году. "Помимо активности в международном формате за рубежом, наша страна будет также проводить крупнейшие мероприятия на своей территории. Одно из них - Всемирный фестиваль молодежи 1-7 марта", - указала представитель российского дипведомства.

"А что касается международных организаций, то мы будем отстаивать в них не только свою позицию, но и бороться за сохранение буквы и духа этих структур, которые сегодня подвергаются варварскому нападению западных либеральных диктатур", - добавила Захарова.

При этом дипломат отметила, что Россия будет развивать двусторонние отношения "со всеми, кто уважает международно-правовые принципы и готов к равноправному и взаимовыгодному сотрудничеству".

Ранее Кулеба в заявлении, опубликованном на сайте МИД Украины, попросил иностранные государства принять "комплекс мер", в числе которых "ускорение поставок Украине дополнительных систем ПВО, боевых дронов всех типов, дальнобойных ракет с радиусом действия 300+ километров, принятие решения о передаче замороженных российских активов для нужд Украины и прекращение контактов с российскими дипломатами в соответствующих столицах и международных организациях".