В ГД сообщили, что с начала СВО техника ВС РФ прошла не менее восьми этапов модернизации

По словам зампредседателя думского комитета по обороне Дмитрия Саблина, российские войска обладают уникальными образцами военной техники, разнообразие которой на фронте постоянно пополняется

ДОНЕЦК, 3 января. /ТАСС/. Военная техника российских войск с начала проведения специальной военной операции прошла не менее восьми этапов модернизации, сообщил ТАСС заместитель председателя комитета Госдумы по обороне, командир бригады беспилотной авиации ГРОМ "Каскад" Дмитрий Саблин.

"Мы прогрессируем. Если взять нашу технику, многие образцы за время этого конфликта модернизировались восемь-девять раз. Мы постоянно играем в кошки-мышки, они (ВСУ - прим. ТАСС) пытаются противодействовать, а мы придумываем что-то новое", - сказал Саблин.

Командир бригады подчеркнул, что войска обладают уникальными образцами военной техники, разнообразие которой на фронте постоянно пополняется.