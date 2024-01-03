В ЦИК поступили документы для регистрации Харитонова кандидатом в президенты РФ

в Центризбирком также поступило уведомление о том, что он не имеет счетов, вкладов и не хранит наличные средства в иностранных банках за пределами РФ, не пользуется иностранными финансовыми инструментами

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Документы для регистрации депутата Госдумы Николая Харитонова кандидатом на выборах президента России, выдвинутым КПРФ, поступили в Центризбирком, передает корреспондент ТАСС.

Документы в рабочую группу ЦИК представил уполномоченный Харитонова, депутат Госдумы, член президиума ЦК КПРФ Георгий Камнев. "У нас прошел съезд, на котором мы выдвинули своего кандидата. Документы о выдвижении мы уже сдали. Теперь мы предоставляем первый финансовый отчет вместе с документами из банка по поводу специального избирательного счета", - сказал он.

Кроме этого, в ЦИК поступило уведомление от Харитонова о том, что он не имеет счетов, вкладов и не хранит наличные средства в иностранных банках за пределами РФ, не пользуется иностранными финансовыми инструментами. Также Камнев передал рабочей группе фотографии Харитонова для изготовления удостоверения кандидата.

Харитонов был выдвинут в президенты на съезде КПРФ 23 декабря, а 27 декабря подал документы на участие в выборах в ЦИК. Уже 29 декабря комиссия зарегистрировала уполномоченных Харитонова по финансовым вопросам и дала разрешение на открытие специального избирательного счета. КПРФ - парламентская партия, ее кандидату не нужно собирать подписи для регистрации в качестве кандидата на президентских выборах.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.