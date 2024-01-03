МИД РФ: заявления ЕС по Белгороду говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие"

Официальный представитель ведомства Мария Захаров заявила, что западные страны "придумали этому название - "миропорядок, основанный на правилах"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Слова представителя внешнеполитической службы Европейского союза (ЕС) Петера Стано в связи с ситуацией в Белгороде о праве Киева на оборону говорят о том, что Запад "узаконил беззаконие".

Об этом заявила ТАСС официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Западные страны узаконили беззаконие и придумали этому название - "миропорядок, основанный на правилах", - сказала она.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.