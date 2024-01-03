Захарова: слова Варшавы о поставках Киеву ракет дальнего радиуса направлены против Польши

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заявления главы польского МИД Радослава Сикорского о необходимости поставить Украине ракеты дальнего радиуса действия направлены против его же страны. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Эти ракеты, по мнению Сикорского, должны иметь радиус действия, позволяющий им долетать до границ Польши? Мало им было того, что уже прилетало с территории Украины? Как говорится, новогодние желания должны сбываться, - написала она в своем Telegram-канале. - Понимаю, что выдающихся идей у Сикорского нет, только американские. Но не до такой же степени, чтобы против собственной страны действовать. Хотя большой вопрос, какую страну он считает своей".