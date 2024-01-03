Захарова заявила, расширение БРИКС это страшный сон Запада, который стал явью

Дипломат отметила, что расширение БРИКС было "не для галочки, чтобы потешить самолюбие и потроллить Запад"

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Расширение БРИКС - это страшный сон для Запада, который стал реальностью. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Расширение БРИКС - это страшный сон Запада, который стал явью, причем явью очень хорошей", - сказала она.

Дипломат отметила, что расширение БРИКС было "не для галочки, чтобы потешить самолюбие и потроллить Запад". "Несмотря на то, сколько подковерных гадостей было сделано и нашим странам в индивидуальном качестве со стороны Запада, и объединению в целом, как принижали его значимость, несмотря на все это, объединение выжило, стало развиваться, приросло новыми членами. И это показатель эффектности, организация показала свою востребованность", - указала Захарова.

По ее словам, объединение интересно, потому что оно предлагает те основы, которые не затрагивают внутренних базисов в государстве, не пытается "перепрошить" его, но при этом предлагает большое количество бонусов, которые действительно будут его обогащать. "Причем делается это дополнительно, а не вместо чего-то или в обмен на что-то, не по принципу "или-или", который является смыслом существования Запада", - добавила дипломат.

Группа БРИКС с момента основания в 2006 году прошла через две волны расширения. В 2011-м к первоначальному составу, в который входили Бразилия, Россия, Индия и Китай, присоединилась ЮАР. В августе 2023 года в объединение пригласили сразу шесть новых членов, включая Аргентину, однако в конце декабря она отказалась от вступления. Пять новых членов - Египет, Иран, Объединенные Арабские Эмираты, Саудовская Аравия и Эфиопия - начали полноценную работу в БРИКС с 1 января под председательством России.