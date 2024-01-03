Захарова: Киев применяет тактику терроризма, нанося удары по гражданскому населению

Официальный представитель МИД РФ напомнила, что есть такое понятие, как неизбирательные удары, которые наносятся не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Вооруженные силы Украины (ВСУ), нанося удары по гражданскому населению, применяют прямую тактику терроризма. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова в эфире радиостанции Sputnik.

"Здесь прямая тактика терроризма, не просто экстремизма, а терроризма, когда удары наносятся по гражданскому населению", - указала она.

Дипломат напомнила, что есть такое понятие, как неизбирательные удары, которые наносятся не только по военной, но и по гражданской инфраструктуре. "Это слово или словосочетание используется как раз для того, чтобы показать, как в той или иной ситуации вооруженные силы или те, кто наносит соответствующие удары, отходят от принципов гуманитарного права, правил ведения войны и так далее, и так далее. А вот здесь-то я бы сказала, что они [ВСУ] наносят избирательные удары. Это избирательные удары непосредственно по гражданскому населению", - добавила Захарова.