Слуцкий назвал заявления ЕС о праве Киева на оборону оправданием террористов

Лидер ЛДПР отметил, что удары кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода были "нанесены хунтой от бессилия и в агонии", в результате чего погибли дети

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Заявления представителя внешнеполитической службы Евросоюза (ЕС) Петера Стано о законном праве Украины на оборону в связи с ударом ее вооруженных сил по мирным жителям Белгорода становятся защитой и оправданием террористов. Такое мнение ТАСС высказал лидер ЛДПР, глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий.

"Стано защищает и оправдывает террористов и выступает в духе двойных стандартов. Эти двойные стандарты не только отдают русофобским душком, но буквально смердят поддержкой украинских фашистов", - отметил Слуцкий.

По его словам, удары кассетными боеприпасами по жилым кварталам Белгорода были "нанесены хунтой от бессилия и в агонии", в результате чего погибли дети. "И наш ответ киевскому режиму - это далеко не агрессия, это удары возмездия. Не реагировать на это - преступно. Стано - соучастник Зеленского", - подчеркнул Слуцкий.

Вооруженные силы Украины 30 декабря обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.

Петер Стано ранее заявил о законном праве Украины на защиту от агрессии, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведенных в странах сообщества систем залпового огня и кассетных боеприпасов, за поставки которых Киеву через Европейский фонд мира прямо отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля.

Представитель внешнеполитического ведомства также заявил, что в Брюсселе не хотят верить представленным Россией фактам об обстреле Белгорода, поскольку "никакая информация, которая приходит из России, не может считаться достойной доверия".