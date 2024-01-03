Путин выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане

Теракт на кладбище в Иране

Президент России заявил о решительном осуждении терроризма во всех его формах и проявлениях

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин осудил терроризм во всех его проявлениях и выразил соболезнования руководству Ирана в связи с терактом в Кермане.

Как сообщается на сайте Кремля, глава российского государства направил послание верховному руководителю Исламской Республики Иран Али Хаменеи и президенту Ирана ЭбрахимуРаиси, выразив "глубокие соболезнования в связи с трагическими последствиями террористического акта в городе Керман". "Убийство мирных людей, посещавших кладбище, потрясает своей жестокостью и цинизмом", - подчеркнул Путин.

"Решительно осуждаем терроризм во всех его формах и проявлениях, подтверждаем приверженность бескомпромиссной борьбе с этим злом", - заверил российский лидер.

Президент РФ попросил руководителей Ирана "передать слова сочувствия и поддержки родным и близким погибших, а также пожелания скорейшего выздоровления всем пострадавшим".