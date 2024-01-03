В постпредстве РФ заявили, что ЕС в очередной раз закрыл глаза на акт терроризма Украины

Как подчеркнули в представительстве, в Еврокомиссии "спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде"

БРЮССЕЛЬ, 3 января. /ТАСС/. Евросоюз в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые 30 декабря 2023 года нанесли удар по гражданским объектам в Белгороде. Об этом заявило постоянное представительство России при ЕС.

"Брюссель в очередной раз предпочел закрыть глаза на акт терроризма ВСУ - здесь делают вид, что спустя пять дней по-прежнему не замечают совершенного 30 декабря 2023 года удара по гражданским объектам в Белгороде", - отметили в представительстве.

Как подчеркнули в миссии, "преподнеся это как "законное право Украины на самооборону", официальный представитель Еврокомиссии по внешнеполитическим вопросам Петер Стано в своем ответе на соответствующий вопрос ТАСС расписался в том, что Евросоюз является пособником и спонсором киевского режима, осуществляющего преднамеренные террористические акты против мирного населения России". "Подобная реакция свидетельствует исключительно о еэсовской трусости: в условиях, когда нет контраргументов, то любимым оправданием Евросоюза и "ответом" на все резонные вопросы становится попытка списать все на "кремлевскую пропаганду и дезинформацию", - добавило постпредство.

Вооруженные силы Украины 30 декабря 2023 года обстреляли центр Белгорода, использовав две ракеты с кассетными боеприпасами и снаряды реактивной системы залпового огня чешского производства. По последним данным, погибли 25 человек, в том числе 5 детей, более 100 получили ранения. Повреждены десятки жилых домов и гражданских объектов. 31 декабря того же года Минобороны РФ заявило об ударе в ответ на обстрел Белгорода по военным объектам Украины, в том числе в Харькове, в результате чего украинская сторона понесла значительные потери.

Петер Стано ранее заявил о законном праве Украины на защиту от агрессии, отвечая на вопрос, поддерживает ли ЕС целенаправленные удары по гражданским объектам с использованием произведенных в странах сообщества систем залпового огня и кассетных боеприпасов. За их поставки Киеву через Европейский фонд мира прямо отвечает дипломатическая служба Евросоюза под руководством Жозепа Борреля.