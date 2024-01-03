Путин подписал распоряжение о проведении Годов культуры России - Китая

Президент РФ поручил правительству за ближайший месяц разработать план основных мероприятий

МОСКВА, 3 января. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин распорядился провести в 2024 - 2025 годах Годы культуры России - Китая. Как говорится в документе, опубликованном на официальном портале правовой информации, это решение принято для "дальнейшего развития российско-китайских отношений и расширения двусторонних связей в области культуры".

Глава государства поручил правительству утвердить оргкомитет по подготовке и проведению Годов культуры России - Китая и за ближайший месяц разработать план основных мероприятий.

Поздравляя с наступающим 2024 годом председателя КНР Си Цзиньпина, Путин подчеркивал важность планов по проведению Годов культуры двух стран, называл их новым масштабным проектом, который приобретает особое значение в контексте предстоящего 75-летия установления дипломатических отношений между РФ и КНР.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во время визита в Пекин в конце декабря 2023 года обращал внимание на необходимость на высоком уровне подготовить и провести Годы культуры, организовать множество разнообразных мероприятий.