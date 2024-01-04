Небензя: для США новый конфликт на Ближнем Востоке стал частью геополитической игры

Постоянный представитель России при ООН также указал, что РФ видит два сценария развития событий в Красном море

ООН, 4 января. /ТАСС/. Мировое сообщество должно остудить горячие головы в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке является лишь частью геополитической игры. Об этом заявил в среду постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, выступая на заседании Совета Безопасности по ситуации в Красном море.

"Сколоченная Вашингтоном так называемая международная морская коалиция, насколько мы можем судить, несмотря на громкое название, на самом деле по большей части состоит из военных кораблей самих Соединенных Штатов, и легитимность ее действий с точки зрения международного права вызывает самые серьезные сомнения, - сказал он. - Поэтому наша задача сегодня - не только подтвердить согласованный 1 декабря коллективный сигнал [мятежникам-хуситам из йеменского движения] "Ансар Аллах" о недопустимости их действий, но и остудить горячие головы в Вашингтоне, для которых очередной конфликт на Ближнем Востоке - всего лишь часть собственной геополитической игры".

РФ, указал глава российского диппредставительства, видит два сценария развития событий в Красном море. Первый - благоприятный - состоит в активизации усилий СБ ООН для урегулирования конфликта в Йемене и прекращения насилия в секторе Газа, что приведет к устранению причин нынешнего обострения обстановки и безопасность судоходства будет восстановлена. "Второй [сценарий] - катастрофический - тушение огня кризиса в Красном море бензином в духе того, к чему призывают нас Соединенные Штаты и их союзники, у которых в арсенале, как мы все неоднократно имели возможность убедиться, исключительно силовые методы решения", - сказал он.

Небензя отметил, что при втором сценарии "рискует пойти под откос не только йеменское урегулирование как таковое, но и возникают вполне реальные предпосылки для разгорания нового крупного регионального конфликта вокруг как минимум Аравийского полуострова". "К сожалению, события идут по второму сценарию", - констатировал он.

После обострения ближневосточного конфликта йеменские мятежники заявили, что будут наносить удары по территории Израиля и не позволят связанным с ним судам проходить через воды Красного моря и Баб-эль-Мандебского пролива, пока операция в секторе Газа не прекратится. В ответ власти США сообщили о намерении приступить к проведению в Красном море операции Prosperity Guardian для обеспечения свободы навигации и охраны судов. В число ее участников должны войти Бахрейн, Великобритания, Дания, Испания, Италия, Канада, Нидерланды, Норвегия, Сейшельские Острова и Франция.