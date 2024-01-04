Генконсульство Белоруссии в Ростове-на-Дону должно открыться не позднее 1 июля

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ноябре прошлого года подписал постановление об открытии в Ростове-на-Дону генерального консульства

МИНСК, 4 января. /ТАСС/. Совет министров Белоруссии постановил открыть генеральное консульство республики в Ростове-на-Дону в срок до 1 июля. Документ опубликован на национальном правовом интернет-портале.

"Открыть не позднее 1 июля 2024 года генеральное консульство Республики Беларусь в городе Ростове-на-Дону (Российская Федерация). Закрыть не позднее 1 июля 2024 года отделение посольства Республики Беларусь в Российской Федерации в городе Ростове-на-Дону", - говорится в постановлении.

Премьер-министр России Михаил Мишустин в конце ноября 2023 года подписал постановление об открытии в Ростове-на-Дону генконсульства Белоруссии. Консульский округ будет включать территории Донецкой и Луганской народных республик, Крыма, Волгоградской, Запорожской, Ростовской, Херсонской областей и Севастополя. Властям Ростовской области было рекомендовано выделить для белорусского генконсульства служебные и жилые помещения на условиях аренды или приобретения и осуществить при необходимости отвод земельных участков под их строительство.

В середине октября 2023 года посол Белоруссии в РФ Дмитрий Крутой сообщил о планах перевести в статус генконсульств все отделения посольства республики в России, при этом удвоив их количество. По словам дипломата, на одно отделение белорусского посольства "приходилось 7-10 российских регионов, это очень много".

Отделения посольства Белоруссии работают в Казани, Калининграде, Красноярске, Новосибирске, Ростове-на-Дону, Смоленске, Уфе, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде и Владивостоке.