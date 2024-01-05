Где ждут Путина с визитами в 2024 году

Президент РФ Владимир Путин может совершить в 2024 году несколько зарубежных визитов, у главы государства есть приглашения в десятки стран. Кремль пока не анонсировал, куда поедет Путин, тем более что нынешний срок его полномочий на посту президента истекает в мае.

Сам российский лидер так говорил о возможных визитах в дружественные страны в ближайшем будущем: "Не исключаю, но пока стараюсь ничего не планировать". О недружественных странах речь не идет.

Куда звали Путина

За предыдущие месяцы Путину поступили приглашения посетить Бразилию, Бурунди, Вьетнам, Ирак, Иран, КНДР, Кубу, Монголию, Таиланд, Турцию, Экваториальную Гвинею и другие страны.

Президента РФ традиционно ждут и в государствах постсоветского пространства, в том числе в Абхазии и Южной Осетии, Белоруссии, Таджикистане и Узбекистане. Путин допускал, что может посетить и Армению, несмотря на все сложности. Ереван в 2024 году председательствует в Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), однако по решению лидеров "пятерки" юбилейный - десятый - саммит объединения состоится в мае в Москве.

Перечисленными странами география возможных зарубежных визитов главы российского государства не ограничивается, так как при необходимости может быть оперативно согласована любая поездка.

Саммиты и форумы

Самый статусный мировой саммит - встреча Группы двадцати (G20) - пройдет в ноябре в Бразилии. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что вопрос о формате участия Путина (в случае его переизбрания на новый срок полномочий) в этой встрече лидеров еще не решался. При этом президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что пригласит Путина, несмотря на признание республикой юрисдикции Международного уголовного суда.

Еще один крупный саммит - Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) - в 2024 году должен пройти в Перу.

Путин и сам (как до мая, так и после, в случае переизбрания) на правах хозяина примет в России участников сразу нескольких крупных саммитов и форумов. В 2024 году РФ председательствует в расширившейся БРИКС, саммит пройдет в Казани. Также в России пройдет саммит СНГ. Высоких иностранных гостей, скорее всего, будут ждать на традиционных Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) в июне и Восточном экономическом форуме (ВЭФ) в сентябре, на Играх будущего в Казани в феврале-марте и на Всемирном фестивале молодежи в "Сириусе" в начале весны.

Помимо этого, персональные приглашения посетить РФ есть у президентов Боливии, Бразилии, Венесуэлы, Вьетнама, премьер-министров Индии и Палестины, у султана Омана и кронпринца Саудовской Аравии и других.

Куда Путин не ездит

Что касается недружественных стран, то в последний раз Путин посещал одно из таких государств 2,5 года назад - Швейцарию в июне 2021 года для встречи с президентом США Джо Байденом.

Российский лидер категорично отвечал на вопрос, не жалеет ли он из-за отсутствия возможности летать по всему миру: "Мы самодостаточное государство и идем по этому пути". Особняком стоит ситуация с тем, что среди стран - участниц Международного уголовного суда, выдавшего ордер против российского лидера, есть не только недружественные государства.

Путин объяснял, почему воздерживается от посещения некоторых мероприятий в дружественных странах. Так, он не присутствовал очно на саммите БРИКС в ЮАР прошедшим летом и на встрече G20 в Индии осенью. Президент отмечал, что не хочет "создавать какие-то проблемы для наших друзей". "Мы с вами взрослые люди и понимаем, если я приеду, там начнутся политические выпады, шоу политические, направленные на срыв мероприятий. А зачем?" - сказал Путин.

И добавил: "Наконец, и дома дел достаточно".

Поездки по стране

Поездок по стране у Путина обычно больше, чем зарубежных визитов. Как отмечал Песков, командировки в 2024 году начнутся вскоре после новогодних праздников, при этом посещение регионов РФ нельзя назвать предвыборными мероприятиями, они все "в рамках рабочего графика".

За 2023 год Путин посетил более 20 регионов, тоже начав поездки почти сразу после праздников. В том числе президент в течение года побывал в новых регионах и заявил, что обязательно снова будет приезжать на эти территории. Он обращал внимание, что местные проблемы копились десятилетиями, их не удастся решить без поддержки федерального центра.

Ждут главу государства и в других субъектах Федерации. Отдыхать Путин тоже предпочитает в России, однако в отпуске не был с начала СВО. Большинство коротких "каникул", о которых сообщал Кремль, президент проводил на природе в Сибири (последняя такая поездка состоялась в сентябре 2021 года).

По словам Пескова, Путин не собирается брать отпуск и на время предвыборной кампании.

В предыдущие годы

В 2023 году президент РФ совершил шесть зарубежных визитов, первый из них состоялся в октябре - в Киргизию. После этого Путин побывал в Китае, Казахстане, Белоруссии, а также одним днем посетил ОАЭ и Саудовскую Аравию. Для сравнения, до начала пандемии и специальной военной операции глава государства мог "налетать" столько же за месяц. Так, за январь 2020 года Путин совершил пять визитов - в Сирию, Турцию, Германию, Израиль и Палестину.

Но затем начался ковид, и в 2020 году больше поездок за рубеж у российского лидера не было, а в 2021 году, помимо саммита с Байденом в Женеве, Путин посетил только Индию. В 2022 году, еще до начала СВО, Путин посетил Китай, а затем в течение года побывал в Таджикистане, Туркмении, Иране, Узбекистане, Казахстане, Армении, Киргизии и Белоруссии.