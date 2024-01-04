Лавров назвал глупым отказ от английского языка

Министр иностранных дел России считает, что язык ни при чем

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров считает, что отказ от английского языка является глупостью, язык ни при чем.

"Я не считаю, что правы те, кто говорит: вот они на нас натравливают весь мир, вот поэтому давайте от английского языка уйдем. Это глупо. Это глупо, потому что язык здесь ни при чем", - сказал министр в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний" на встрече с девочкой Анастасией из Луганска.

"Это также, как [Владимир] Зеленский запретил на Украине русский язык, русское образование, русские средства массовой информации", - добавил он.

Всероссийская акция "Елка желаний" проводится с 2018 года. Она помогает исполнить новогодние мечты детей, оказавшихся в трудной ситуации, сирот, детей с ограниченными возможностями, а также одаренных ребят. По всей стране устанавливаются новогодние елки, украшенные шарами с детскими мечтами. Акцию проводит "Движение первых" при поддержке Росмолодежи. Всего за пять лет были исполнены мечты около 107 тыс. детей. Президент, премьер-министр, члены правительства и парламентарии активно поддерживают эту акцию.