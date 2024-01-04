Лавров рассказал, что до МГИМО хотел учиться на физика

При этом министр иностранных дел России подчеркнул, что "не прогадал, поступив в МГИМО"

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал, что изначально не планировал поступать в МГИМО, а хотел изучать физику и математику в МИФИ или МФТИ.

"Мой любимый предмет был математика, физика. У нас был очень, очень хороший преподаватель по этим предметам, он с нами в походы ходил и зимой, и летом. И я просто скорее через него влюбился в эти предметы и хотел поступать в МИФИ либо в МФТИ", - рассказал глава российской дипломатии, отвечая на вопросы 11-летней Анастасии из Луганска, с которой он встретился в рамках всероссийской благотворительной акции "Елка желаний".

"Поскольку в то время в эти и во все остальные вузы экзамены начинались 1 августа, мне мама сказала: "Вот в МГИМО 1 июля, ты ничего не теряешь", - продолжил министр. - У меня была серебряная медаль, это значит, надо было сдавать не пять экзаменов, а два. Я пошел, один экзамен 1 июля, второй экзамен 3 июля. И когда мне уже сказали: "Все, вы приняты", уже как-то, наверное, натура человеческая сыграла свою роль, и уже не хотелось больше ничего делать".

При этом Лавров подчеркнул, что "не прогадал, поступив в МГИМО".