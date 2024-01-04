Путин подписал указ о принятии в гражданство иностранцев, заключивших контракт с ВС РФ

Право на получение гражданства РФ будут иметь и родственники указанных категорий иностранных граждан

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Иностранцы, заключившие контракт с Вооруженными силами (ВС) РФ в период проведения специальной военной операции (СВО), смогут подать заявление о приеме в гражданство РФ. Соответствующий указ президента России Владимира Путина опубликован на официальном портале правовой информации.

Как следует из документа, подать заявление о приеме в российское гражданство также смогут иностранцы, уволенные в период СВО с военной службы в ВС РФ по состоянию здоровья, по достижении ими предельного возраста, по истечении срока контракта, а также в связи с прекращением действия военного положения.

Право на получение гражданства РФ будут иметь и родственники указанных категорий иностранных граждан.