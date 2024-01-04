Путин подписал указ о приеме в гражданство украинцев, покинувших Крым до марта 2014 года

Согласно документу, право также имеют граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР

МОСКВА, 4 января. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин подписал указ, позволяющий в упрощенном порядке получить российское гражданство украинцам, проживавшим до марта 2014 года на территории Крыма и Севастополя. Опубликованный документ приводит действовавшие в РФ ранее нормы в соответствие со вступившим в силу в октябре 2023 года законом "О гражданстве Российской Федерации".

С мая 2019 года в России действовал упрощенный порядок получения гражданства для украинцев, проживавших в Крыму и в Севастополе до марта 2014 года. Он был установлен указом президента, которым для указанных лиц отменялись требования отдельных пунктов действовавшего в тот момент закона о гражданстве. В конце октября 2023 года в РФ вступил в силу новый закон о гражданстве. Нынешний указ наделяет украинцев, покинувших Крым и Севастополь до марта 2014 года, правом на прием в российское гражданство в упрощенном порядке в соответствии с нормами нового закона.

Кроме того, согласно подписанному указу, право на получение гражданства РФ в упрощенном порядке имеют граждане Афганистана, Ирака, Йемена и Сирии, которые родились на территории РСФСР и состояли в гражданстве СССР, а также лица, подвергшиеся незаконной депортации с территории Крымской АССР.

Упрощенный порядок также распространяется на украинцев и лиц без гражданства, имеющих разрешение на временное проживание в России, вид на жительство, свидетельство о предоставлении временного убежища, удостоверение беженца или свидетельство участника госпрограммы по оказанию содействия добровольному переселению в РФ соотечественников, проживающих за рубежом, проживавшим постоянно в отдельных районах Донецкой и Луганской областей Украины по состоянию на апрель 2014 года, а также на их детей, супругов и родителей.

Срок рассмотрения заявлений о приеме в гражданство РФ от лиц без гражданства и указанных категорий иностранных граждан будет составлять не более трех месяцев.