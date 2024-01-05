ЦИК может зарегистрировать первых кандидатов на выборах президента России

Первыми в повестке заседания Центризбиркома стоят вопросы о регистрации лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании в пятницу обсудит регистрацию кандидатами в президенты РФ лидера ЛДПР Леонида Слуцкого и вице-спикера Госдумы от фракции "Новые люди" Владислава Даванкова, выдвинутых их партиями на главный пост страны. В случае положительного решения комиссии они станут первыми официально зарегистрированными кандидатами.

Вопросы о регистрации Слуцкого и Даванкова стоят первыми в повестке заседания ЦИК. Оба политика уже направили в комиссию необходимый пакет документов. ЛДПР и "Новые люди" представлены в Госдуме, их кандидатам для регистрации не нужно собирать подписи в свою поддержку.

И Слуцкий, и Даванков подали документы в ЦИК для участия в выборах 25 декабря, уже 28 декабря комиссия зарегистрировала их уполномоченных и разрешила им открыть избирательные счета. 1 января в ЦИК поступили документы для регистрации Слуцкого кандидатом, Даванков передал свои документы комиссии в тот же день лично.

Помимо этого, Центризбирком рассмотрит вопрос о регистрации уполномоченных и разрешении на открытие избирательного счета лидером партии "Коммунисты России", депутатом Алтайского краевого законодательного собрания Сергеем Малинковичем. Он также выдвинут в президенты своей партией, пакет документов для участия в выборах он сдал 1 января. "Коммунисты России" не представлены в Госдуме, поэтому Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. в каждом субъекте РФ.

ЦИК уже завершил прием документов на участие в выборах. Сейчас в списке возможных кандидатов находятся три самовыдвиженца - действующий президент РФ Владимир Путин, блогеры Рада Русских и Анатолий Баташев, восемь кандидатов от партий - Леонид Слуцкий (ЛДПР), Николай Харитонов (КПРФ), Владислав Даванков ("Новые Люди"), Сергей Бабурин ("Российский общенародный союз"), Андрей Богданов (Российская партия свободы и справедливости), Борис Надеждин ("Гражданская инициатива"), Сергей Малинкович ("Коммунисты России"), Ирина Свиридова (Демократическая партия России). К 31 января самовыдвиженцы должны сдать 300 тыс. подписей в свою поддержку для регистрации кандидатами. ЦИК должен завершить регистрацию кандидатов к 10 февраля.

Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.