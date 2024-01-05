Росэнергоатом: провокации с ЗАЭС были нужны для обвинения РФ в применении ядерного оружия

Советник генерального директора концерна Ренат Карчаа отметил, что власти Украины хотели имитировать ядерный взрыв

МЕЛИТОПОЛЬ, 5 января. /ТАСС/. Украинские власти организацией провокаций вокруг Запорожской АЭС намеревались обвинить Россию в применении тактического ядерного оружия. Об этом ТАСС заявил советник генерального директора концерна "Росэнергоатом" Ренат Карчаа.

"Они (власти Украины - прим. ТАСС) хотели имитировать ядерный взрыв [на Запорожской АЭС], то есть взорвать не ядерный снаряд, а картинку получить ровно как при ядерном взрыве - с грибом, столбом и так далее. И в то же время им кровь из носу надо было добиться изменения радиационного фона. А как ты его добьешься? Нанеся удар или повредив помещение с любыми делящимися материалами, - сказал собеседник агентства. - А потом объявить РФ в применении тактического ядерного оружия. И это создавало им (странам Запада - прим. ТАСС) шлюзы для полноценного вступления в конфликт".

Для этого, напомнил Карчаа, украинские войска, в частности, наносили удары по сухому хранилищу ядерных отходов. "Им любой ценой надо было объявить РФ в безответственности, как страны, взявшей на себя обязательства по обеспечению ядерной безопасности. Это им позволяло прийти к такого рода обвинениям", - отметил он.

Запорожская АЭС расположена в Энергодаре и включает шесть энергоблоков суммарной мощностью 6 ГВт. Это самая крупная атомная станция в Европе. В конце февраля 2022 года объект был взят под контроль российскими силами. С тех пор подразделения украинской армии периодически обстреливают как жилые районы Энергодара, так и территорию станции, используя артиллерию и беспилотники.

18 августа 2022 года Минобороны РФ заявило, что ВСУ намеревались в ходе визита на Украину генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша инсценировать провокацию техногенной катастрофы на Запорожской АЭС, которая заключалась бы в утечке радиации, разрушении целостности хранилища ядерных отходов и выводе реактора АЭС в состояние нештатной работы. 1 сентября того же года две украинские диверсионные группы численностью до 60 человек высадились на побережье Каховского водохранилища в 3 км северо-восточнее АЭС, чтобы предпринять попытку захвата станции. Украинских диверсантов блокировали в районе дачного поселка, попытка прорыва на станцию была пресечена. В Минобороны РФ позднее заявили, что эксперты миссии МАГАТЭ во главе с гендиректором Рафаэлем Гросси, находившиеся в тот день на Запорожской АЭС стали бы живым щитом для украинских диверсантов в случае успеха операции киевского режима по захвату станции.