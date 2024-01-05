В избирательный штаб Путина поступила новая партия подписей, собранных в Москве

Коробки с ними доставили волонтеры

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Подписи, собранные в Москве, поступили в избирательный штаб кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, передает корреспондент ТАСС из штаба в Гостином дворе.

Коробки с подписями утром доставили волонтеры.

Как сообщила журналистам пресс-служба штаба, в целом ожидается, что в пятницу поступят подписи из 19 регионов. Это Москва, Санкт-Петербург, Белгородская, Брянская, Владимирская, Воронежская, Ивановская, Калужская, Костромская, Курская, Липецкая, Ленинградская, Орловская, Рязанская, Смоленская, Тамбовская, Тверская, Тульская, Ярославская области.

Первая партия подписей поступила в штаб 30 декабря, листы привезли волонтеры из Московской области. Тогда же стало известно, что на тот момент уже собрано более 500 тыс. подписей.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.