ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Лидеру ЛДПР не нужно собирать подписи в свою поддержку

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, ранее выдвинутого своей партией на главный пост страны. Это решение было принято на заседании комиссии.

"Руководствуясь статьей 39 федерального закона "О выборах президента РФ", ЦИК России предлагает проектом постановления зарегистрировать кандидатом на должность кандидата в президенты Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого политической партии ЛДПР, также предлагается выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", - рассказала член ЦИК Людмила Маркина, после чего началось голосование за принятие проекта постановления.

"Принято единогласно", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова после голосования за принятие вышеупомянутого проекта постановления.

"У нас появился первый зарегистрированный кандидат", - подчеркнула Памфилова, вручая Слуцкому удостоверение кандидата.

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре, в том же месяце он подал документы в ЦИК на участие в выборах, а 1 января в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом. ЛДПР представлена в Госдуме, поэтому Слуцкому не нужно собирать подписи в свою поддержку.