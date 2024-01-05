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обновлено 5 января, 08:26
Выборы президента России - 2024

ЦИК зарегистрировал Слуцкого кандидатом в президенты РФ

Кандидат в Президенты РФ от ЛДПР, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий . Михаил Терещенко/ ТАСС
Кандидат в Президенты РФ от ЛДПР, лидер партии ЛДПР Леонид Слуцкий
© Михаил Терещенко/ ТАСС

Лидеру ЛДПР не нужно собирать подписи в свою поддержку

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России лидера ЛДПР Леонида Слуцкого, ранее выдвинутого своей партией на главный пост страны. Это решение было принято на заседании комиссии.

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"Руководствуясь статьей 39 федерального закона "О выборах президента РФ", ЦИК России предлагает проектом постановления зарегистрировать кандидатом на должность кандидата в президенты Российской Федерации Леонида Эдуардовича Слуцкого политической партии ЛДПР, также предлагается выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца", - рассказала член ЦИК Людмила Маркина, после чего началось голосование за принятие проекта постановления.

"Принято единогласно", - отметила глава ЦИК Элла Памфилова после голосования за принятие вышеупомянутого проекта постановления.

"У нас появился первый зарегистрированный кандидат", - подчеркнула Памфилова, вручая Слуцкому удостоверение кандидата.

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре, в том же месяце он подал документы в ЦИК на участие в выборах, а 1 января в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом. ЛДПР представлена в Госдуме, поэтому Слуцкому не нужно собирать подписи в свою поддержку. 

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РоссияСлуцкий, Леонид ЭдуардовичЛДПРВыборы президента России - 2024