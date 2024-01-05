ЦИК зарегистрировал Даванкова кандидатом в президенты РФ

Вице-спикеру Госдумы не нужно собирать подписи в свою поддержку

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ зарегистрировал в качестве кандидата в президенты России вице-спикера Госдумы Владислава Даванкова, выдвинутого партией "Новые люди". Это решение было принято на заседании комиссии.

Даванков представил в ЦИК документы на участие в выборах главы государства в конце декабря, после съезда партии, на котором он был выдвинут, а 1 января лично подал в комиссию документы для регистрации кандидатом. "Новые люди" представлены в Госдуме, поэтому Даванкову не нужно было собирать подписи в свою поддержку.

"Рабочая группа внимательно рассмотрела представленные документы, проверив соблюдение предусмотренного законом порядка выдвижения кандидата и достоверность представленных сведений. Руководствуясь статьей 39 Федерального закона "О выборах Президента Российской Федерации", предлагается зарегистрировать кандидата на должность президента РФ Владислава Андреевича Даванкова", - сказал в ходе заседания член Центризбиркома РФ Антон Лопатин.

Решение о регистрации было принято членами комиссии единогласно, после чего Даванкову вручили удостоверение кандидата. "В добрый путь", - сказала глава ЦИК Элла Памфилова, заметив, что Даванков стал вторым официально зарегистрированным кандидатом.