ЦИК зарегистрировал уполномоченных Малинковича

Лидеру партии "Коммунисты России" разрешили открыть избирательный счет

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Центризбирком РФ на заседании зарегистрировал уполномоченных лидера партии "Коммунисты России", депутата Алтайского краевого законодательного собрания Сергея Малинковича, который ранее был выдвинут своей партией кандидатом в президенты России, ему также разрешили открыть избирательный счет.

Уполномоченными партии, которым предстоит представлять "Коммунистов России" и интересы кандидата в течение избирательной кампании, будут семь человек. Одна из них - Анна Чудакова - стала также уполномоченным Малинковича по финансовым вопросам.

Малинкович на заседании поблагодарил ЦИК РФ. Он также отметил, что во многих странах оппозиционные партии сталкиваются с большими проблемами при регистрации. "Все знают, что мы оппозиционная партия. Наверное, самая оппозиционная из числа выдвинувшихся кандидатов, но видим пока самое доброжелательное отношение, чем очень приятно удивлены", - указал политик.

Решение партии "Коммунисты России" выдвинуть в президенты РФ Малинковича было принято на съезде 28 декабря. Документы на участие в выборах были поданы им в ЦИК 1 января. "Коммунисты России" не представлены в Госдуме, поэтому Малинковичу для регистрации своей кандидатуры предстоит до конца января собрать 100 тыс. подписей, при этом не более 2,5 тыс. - в каждом субъекте РФ. Сдать их нужно к 31 января.

Только с момента открытия специального избирательного счета в отделении Сбербанка в Оружейном переулке кандидат может начать агитацию, потому что агитматериалы и любые другие работы в ходе кампании должны быть оплачены из избирательного фонда. Размер избирательного фонда кандидата на выборах президента не может превышать 400 млн рублей.

Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта.