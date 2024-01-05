Слуцкий сформирует свою предвыборную повестку во время посещения 30 регионов

По словам лидера ЛДПР, "президентская кампания является важнейшим и знаковым событием в политической повестке наступившего года"

МОСКВА, 5 января. /ТАСС/. Лидер ЛДПР Леонид Слуцкий, которого партия выдвинула в качестве кандидата на выборы президента РФ в марте 2024 года, планирует посетить не менее 30 регионов России, в ходе чего сформирует свою предвыборную повестку на основе проблем россиян.

"Я стал первым зарегистрированным кандидатом на высокий пост президента Российской Федерации. Это старт очень серьезной, хотя и короткой по времени, избирательной кампании. <...> Как я неоднократно уже говорил, по сути, кампанию мы начали еще до Нового года. Работа с регионами: планирую посетить не менее 30 регионов России. И именно на основе наказов жителей, граждан России, тех, с кем мы будем встечаться и общаться по почте, по видео-конференц-связи каждый день без выходных. И мы, конечно, будем на основе этих проблем, которые будут высвечивать люди, формировать мою предвыборную повестку. Люди сами сформируют мою поветску как кандидата. Постараемся еще раз доказать, что ЛДПР - та партия, которая умеет решать самые нестандартные и нелинейные задачи в интересах граждан России", - заявил журналистам Слуцкий на пресс-подходе в ЦИК после его регистрации в качестве кандидата в президенты РФ.

Политик подчеркнул, что в настоящее время, когда весь русский мир переживает момент истины и один из самых важных этапов в новейшей истории, "президентская кампания является важнейшим и знаковым событием в политической повестке наступившего года". "Будем работать", - заверил Слуцкий.

30 декабря Слуцкий начал свою предвыборную кампанию с Анадыря Чукотского автономного округа.

Слуцкий был выдвинут на съезде ЛДПР в декабре, в том же месяце он подал документы в ЦИК на участие в выборах, а 1 января в комиссию поступили документы на регистрацию его кандидатом. ЛДПР представлена в Госдуме, поэтому Слуцкому не нужно собирать подписи в свою поддержку. Совет Федерации назначил выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.