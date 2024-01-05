Кадыров заявил о готовности отдать украинских пленных за снятие санкций с членов его семьи

Глава Чечни передал список военнопленных бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру

ГРОЗНЫЙ, 5 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил освободить пленных бойцов Вооруженных сил Украины (ВСУ) в обмен на снятие санкций с членов его семьи. Об этом он сообщил в ходе построения сотрудников силовых структур в Грозном.

"У нас есть пленные, которых мы забирали в Донецкой, Луганской [народных республиках]. Передаю нашему гостю (бывшему инспектору ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотту Риттеру - прим. ТАСС) [список военнопленных]. Если они снимут санкции с моей мамы, моих дочерей, ни в чем не повинных людей, лошадей, кроме меня, <…> то мы этих людей отдадим", - сказал он.

При передаче списка Риттеру была показана видеозапись с пленными украинцами. На видео они сообщили, что предложено освободить 20 пленных при условии снятия санкций с близких Кадырова, его самолетов и лошадей.

В пятницу в центре Грозного проходит масштабное построение с участием сотрудников силовых структур и представлением военной техники. На мероприятии присутствует бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер, ранее служивший в разведке в Корпусе морской пехоты США. Ему провели экскурсию по Российскому университету спецназа.