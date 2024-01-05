Лидер русскоязычной общины Кипра впервые будет баллотироваться в Европарламент

Кандидатуру Дмитрия Апраксина одобрили на прошедшем заседании совета партии "Активные граждане"

ЛАРНАКА, 5 января. /ТАСС/. Лидер русскоязычной общины Кипра Дмитрий Апраксин, являющийся председателем Координационного совета российских соотечественников, впервые в истории страны будет баллотироваться в Европарламент от партии "Активные граждане". Его кандидатура была одобрена на прошедшем в Ларнаке заседании партийного совета.

"Число русских и русскоговорящих граждан, которые постоянно проживают на Кипре, позволяет нам сделать заявку на то, чтобы в Европарламенте был наш представитель, отстаивающий наши интересы", - подчеркнул в беседе с корреспондентом ТАСС Апраксин.

Он отметил, что для Кипра, как и для других стран - членов Евросоюза, крайне важно иметь сильный ЕС, основанный на демократических принципах и способный проводить на международной арене независимую политику. Для России как значимого международного игрока также выгодно иметь надежного и стабильного соседа в лице ЕС, указал собеседник, подчеркнув, что "стабильность и благополучие в ЕС снижают риски возникновения конфликтов и кризисов в регионе".

Выборы в Европарламент и местные органы самоуправления острова пройдут 9 июня. Всего от Кипра в Европарламент будут баллотироваться шесть человек. Число русских и русскоговорящих граждан, которые постоянно проживают в республике, достигает порядка 120 тыс.