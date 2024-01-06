Кадыров назвал "троллингом" свое предложение обменять пленных взамен снятия санкций

Глава Чечни пояснил, что сделал такое заявление для того, чтобы "показать истинное лицо американских политиков"

ГРОЗНЫЙ, 6 января. /ТАСС/. Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал "толстым троллингом" свое предложение об обмене пленных бойцов ВСУ на снятие санкций с членов его семьи.

"Сделал заявление, чтобы показать истинное лицо американских политиков. А именно: готов обменять этих 20 украинских военнопленных на снятие санкций. <...> Очевидно, что Штаты это не сделают. Но интересно выслушать их оправдания, если они вообще будут. [Бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения] Скотт Риттер, в отличие от некоторых, правильно воспринял этот толстый троллинг", - написал он в своем Telegram-канале.

В пятницу на построении сотрудников силовых ведомств Чеченской Республики в Грозном Кадыров сообщил журналистам, что готов на обмен 20 пленных взамен снятия санкций с его матери, супруги, дочерей и несовершеннолетних детей. Список пленных он передал Скотту Риттеру, который вместе с делегацией находится в Чечне.

На построении присутствовали свыше 25 тыс. бойцов в полной экипировке, там же находились сотни боевых машин и трофейное западное вооружение. "Мы позвали гостя на это мероприятие для того, чтобы донести до США и всего Запада наши серьезные намерения и планы, показать миру, что мы не отступим и не позволим им ущемлять интересы России и ее граждан. <...> А что до санкций, так они нам никак не мешают жить", - добавил Кадыров.