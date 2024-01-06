Посольство РФ: США пытаются навредить оппонентам обвинениями в нарушении прав верующих

В диппредставительстве отметили, что в России не преследуют людей по религиозным причинам

ВАШИНГТОН, 6 января. /ТАСС/. Соединенные Штаты через обвинения в религиозной нетерпимости и нарушении прав верующих пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами и ищут повод для вмешательства в их внутренние дела. Такая позиция содержится в комментарии посольства России в Вашингтоне, размещенном в его Telegram-канале.

Посольство обратило внимание на заявление Госдепартамента США "об очередном включении России в список "государств, вызывающих особую озабоченность" в плане соблюдения прав верующих". "Нашу страну бездоказательно обвиняют в причастности к "грубым нарушениям" религиозных свобод граждан. Таким нечистоплотным способом США пытаются свести счеты с геополитическими оппонентами, стремясь получить повод для вмешательства в их внутренние дела, - отметили российские дипломаты. - Вашингтон уже неоднократно решал свои узкокорыстные задачи, разыгрывая "религиозную карту" и провоцируя межконфессиональную напряженность на Ближнем Востоке, в Северной Африке и бывшей Югославии".

В российском диппредставительстве подчеркнули, что в РФ не наблюдается преследований людей по религиозным причинам. "Американским правящим кругам пора осознать: на протяжении веков в России формировался взаимоуважительный диалог с представителями различных этносов и религий. В нашей стране нет преследований по конфессиональному признаку", - говорится в сообщении.

Вместе с тем дипломаты РФ указали на лицемерие властей США, "игнорирующих ненавистническую риторику и бесчинства режима [президента Украины Владимира] Зеленского в отношении канонической Украинской православной церкви, захватов ее храмов и святынь, гонений на послушников Киево-Печерской лавры". "Вместо морализаторства Вашингтону следовало бы обратить внимание на собственные изъяны и проблемы. Среди них остервенелая кампания по навязыванию нетрадиционных семейных и религиозных ценностей, всплеск нетерпимости в местном обществе на фоне роста антисемитизма и исламофобии", - отметили в посольстве.