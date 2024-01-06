В ДНР заявили, что ВСУ отвели системы ПВО в тыловые районы из-за ударов по их расчетам

Советник главы республики Ян Гагин отметил, что из-за отвода систем украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов

ДОНЕЦК, 6 января. /ТАСС/. Украинские войска отвели системы противовоздушной обороны (ПВО) вглубь тыловых районов из-за интенсивных ударов российской артиллерии и беспилотников. Об этом ТАСС сообщил советник главы Донецкой Народной Республики Ян Гагин.

"Интенсивность ударов нашими дронами и артиллерией по расчетам украинских систем ПВО привело к тому, что они (Вооруженные силы Украины - прим. ТАСС) были вынуждены отвести уцелевшие системы ПВО как можно дальше от линии фронта, вглубь тыловых территорий", - сказал Гагин.

Советник добавил, что из-за отвода систем ПВО украинская сторона оставила без прикрытия существенную часть собственных укрепрайонов.