В ЦИК РФ заявили, что Запад пытается повлиять на ход выборов в Бангладеш

Глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей Андрей Шутов отметил, что такая работа ведется не только в этой стране

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 января. /ТАСС/. Несколько западных государств, в том числе США, пытаются оказывать влияние на ход и результаты всеобщих парламентских выборов в Бангладеш, которые пройдут в этой южноазиатской стране 7 января. Такое мнение высказал в беседе с корреспондентом ТАСС по телефону глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей, член Центральной избирательной комиссии РФ Андрей Шутов.

"Для Бангладеш важно обеспечить важно обеспечить реализацию принципа легитимности выборов. Особенно, учитывая попытки ряда прежде всего западных государств во главе с Соединенными Штатами повлиять на избирательный процесс, вмешаться в него и повлиять на результаты - через некоммерческие организации, через своих ставленников, с использованием значительного финансирования", - сказал Шутов.

Он отметил, что такая работа ведется не только в Бангладеш. "Поскольку страна, объявившая себя гегемоном, лидером мирового порядка, пытается влиять на электоральный процесс по всему миру. И Бангладеш здесь не исключение", - добавил он.

"Бангладеш - молодое государство, созданное в 1971 году, но здесь уже сложилась устойчивая политическая система, действуют различные политические партии, каждая из которых имеет свой электорат, своих сторонников. Политический процесс здесь динамично развивается, при этом он основан на местном культурном коде, местных традициях. Поэтому работа бангладешской избирательной системы вызывает большой интерес зарубежных наблюдателей, в том числе и нас", - указал собеседник агентства.

Он добавил, что российским наблюдателям интересно посмотреть, как действует местная избирательная система.

"Завтра на выборах мы увидим эту систему в действии. Для нас это важно, особенно на фоне попыток некоторых стран экспортировать свои модели, вопреки культуре, традициям и обычаям этих стран", - подчеркнул Андрей Шутов.

На предстоящих 7 января всеобщих парламентских выборах действующая премьер-министр Бангладеш, лидер партии "Авами лиг" Шейх Хасина намерена добиваться переизбрания в четвертый раз. Основной оппозиционной силой выступает Национальная партия Бангладеш, которая минувшим летом начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера.