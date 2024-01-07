Эксперт считает, что численность войск США в Ираке сократится

По словам профессора департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрея Бакланова, Багдад намерен избежать навязываемых американцами и израильтянами геополитических игр

МОСКВА, 7 января. /ТАСС/. Силы международной антитеррористической коалиции во главе с США не будут выведены из Ирака уже завтра, но заметно сократятся в обозримой перспективе. Багдад хочет избежать навязываемых американцами и израильтянами геополитических игр, отметил в беседе с ТАСС профессор департамента зарубежного регионоведения факультета мировой экономики и мировой политики НИУ ВШЭ Андрей Бакланов.

Аналитик обратил внимание на заявление иракского премьер-министра Мухаммеда ас-Судани, который подчеркнул, что оправдания для присутствия на территории Ирака сил международной коалиции во главе с США закончились. Сразу после того, как американцы нанесли удар по штабу иракского народного ополчения в Багдаде, глава иракского правительства заявил, что власти страны незамедлительно приступят к согласованию даты вывода иностранных войск.

"В принципе, решение на этот счет было принято раньше - в 2021 году. Просто затянулась реализация тех обещаний, которые американцы в тот период времени давали, что они подумают и, скорее всего, действительно будут завершать свою миссию, - отметил эксперт. - Что касается правительства и руководства Ирака, то они не хотели бы сейчас оказаться в той игре, которая им совершенно не нужна, связанной с тем, что американцы и главным образом израильтяне пытаются наносить удары по иранским вооруженным формированиям [в регионе], в том числе на территории Ирака. <...> Иракцы хотели бы вывести свою территорию из этой игры".

Элемент давления

По словам собеседника агентства, эта коалиция "с самого начала и тем более в настоящее время носит двусмысленный характер", потому что сейчас она задействована не столько как инструмент ликвидации террористических группировок, сколько как "элемент давления на правительство Ирака" в борьбе за укрепление собственных позиций в регионе.

"Антитеррористический элемент [обоснования присутствия коалиции] после ликвидации группировки "Исламского государства" (ИГ, запрещена в РФ) сведен к минимуму, поэтому сейчас это просто присутствие иностранных войск на территории Ирака. Это так можно трактовать. То же самое на территории Сирии, - подчеркнул специалист. - Но это не значит, что прямо завтра будут выведены войска. Неоднократно уже об этом разговор шел, прошло три с лишним года, но до конца проблема вывода американских войск из Ирака пока не решена. Поэтому на данном этапе речь, по-видимому, пойдет о сокращении и выборочном оставлении каких-то войск американцев перед дислокацией. Но все равно тенденция, как я сказал, на уменьшение количества американских военнослужащих на территории Ирака", - подчеркнул эксперт.

Видение России

По оценке Бакланова, вывод войск из Ирака оздоровил бы обстановку в регионе и шел бы в русле подходов Москвы к региональной безопасности на Ближнем Востоке.

"Наши предложения в отношении региона мы уже высказывали дважды. Сейчас готовим третью редакцию нашего предложения по созданию системы региональной безопасности в Персидском заливе и в более широком плане, - подчеркнул он. - Уменьшение американского присутствия на такой односторонней основе было бы неплохо воспринято народами региона. Позитива от американских военных, которые находятся на территории ряда ближневосточных стран, мы особо не видим и хотели бы их заменить коллективными мерами в плане создания системы региональной безопасности. Это наше предложение, оно остается в силе".

4 января один из командиров шиитского движения "Хезболлах ан-Нуджаба" Абу Таква был убит в результате удара американского беспилотника в Багдаде, еще не менее шести человек пострадали. Абу Таква возглавлял 12-ю бригаду движения, а также был сторонником иракского шиитского ополчения "Аль-Хашд аш-Шааби". 26 декабря Центральное командование Вооруженных сил США сообщило о нанесении ударов по объектам шиитской группировки "Катаиб Хезболлах" на иракской территории в ответ на нападения на коалиционные силы в Ираке и Сирии. Правительство Ирака тогда расценило удары ВС США по целям в республике как враждебный акт, который нарушает суверенитет страны.