Россия пригласила сотрудников ЦИК Бангладеш выступить наблюдателями на выборах президента

Они пройдут в марте

НЬЮ-ДЕЛИ, 7 января. /ТАСС/. Представители Центральной избирательной комиссии РФ пригласили коллег из Бангладеш посетить в качестве наблюдателей предстоящие в марте президентские выборы в России. Как сообщил корреспонденту ТАСС по телефону глава прибывшей в Дакку делегации из трех российских наблюдателей, член ЦИК РФ Андрей Шутов, предложение было принято.

"От имени председателя Центризбиркома России Эллы Памфиловой мы пригласили представителей ЦИК Бангладеш и лично председателя бангладешского Избиркома Кази Хабибула Авала принять участие в качестве международных наблюдателей на выборах президента Российской Федерации, которые состоятся 17 марта этого года", - сказал Шутов.

"Приглашение было с признательностью принято", - добавил собеседник агентства. Он отметил, что такое приглашение было передано во время встречи российской делегации с председателем бангладешского Избиркома.

Ранее приглашения принять участие в наблюдении за выборами президента России получили представители стран СНГ, Венесуэлы, Камбоджи, Намибии, Камеруна, Мьянмы, Таиланда, Сербии, Зимбабве, а также иностранные эксперты.

Спокойная и конструктивная обстановка на выборах

Как сообщил Шутов, выборы в Бангладеш прошли в спокойной обстановке. "Мы сегодня посетили несколько избирательных участков, причем в разных районах Дакки. И могу сказать, что выборы проходили в спокойной и деловой атмосфере. На каждом избирательном участке присутствовали наблюдатели от кандидатов и партий", - рассказал собеседник агентства.

Он отметил, что для многих граждан Бангладеш выборы - праздник и очень важное событие.

"Говоря о повышенных мерах безопасности, отмечу, что порядок и безопасность были обеспечены национальными силами правопорядка. Это серьезный плюс, поскольку избиратели на тех участках, которые мы посетили, чувствовали себя в безопасности", - отметил Шутов.

Выборы прошли в 299 из 300 избирательных округов (в одном из округов выборы пройдут позже из-за смерти кандидата). По информации Избиркома, за места в парламенте боролись 27 зарегистрированных политических партий, которых представляют свыше 1,9 тыс. кандидатов. Главная оппозиционная сила, Националистическая партия Бангладеш, бойкотирует выборы и объявила о забастовке до утра понедельника.

Радикальная оппозиция еще летом 2023 года начала активную кампанию уличных протестов, требуя отставки действующего премьера Шейх Хасины, которая баллотируется на новый срок.