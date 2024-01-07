Миссия РФ при ООН заявила, что кризис на Украине обнажил планы США по ослаблению России

Первый зампостпреда РФ Дмитрий Полянский не сомневается, что мир изменится после поражения Киева и его сторонников

ООН, 7 января. /ТАСС/. Украинский кризис показал, что целью США является ослабление и разгром России. Об этом заявил первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский.

"Украинские войска точно не собираются идти на Москву, поскольку киевский режим довольно скоро проиграет. Но, как показывает украинский кризис, существованию России угрожает НАТО, которая де-факто ведет войну на Украине через своих прокси. Это вершина долгосрочной стратегии США по ослаблению, а затем и разгрому России", - написал он на своей странице в X (ранее Twitter).

Российский дипломат не сомневается, что мир изменится после поражения Киева и его сторонников. "Если НАТО и США не сделают никаких выводов и не займутся искренней и глубокой трансформацией архитектуры европейской безопасности на основе принципа неделимой безопасности, это будет огромной ошибкой Запада", - заключил Полянский.

Ранее Полянский отмечал, что режим президента Украины Владимира Зеленского находится в агонии, все его соратники уже начали борьбу за власть. США, по его словам, собираются отказаться от помощи Украине, так как киевский режим уже скоро падет, а стратегические риски для Вашингтона возросли.