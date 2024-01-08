Клуб "Валдай" и фонд Вивекананды проведут первую российско-индийскую конференцию

На первой сессии эксперты обсудят подходы двух стран к формирующемуся миропорядку

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Первая российско-индийская конференция международного дискуссионного клуба "Валдай" и Международного фонда Вивекананды состоится сегодня в Нью-Дели. Эксперты двух стран обсудят взгляды на альтернативные мировые порядки, региональные проблемы и двусторонние связи.

"У нас с Индией сейчас много контактов, и мы постоянно обсуждаем текущую ситуацию. Но актуальность проведения конференции именно сейчас подчеркивается во многом тем, что мы находимся в активной фазе формирования того, что называется новый мировой порядок", - сказал в беседе с ТАСС председатель совета Фонда развития и поддержки международного дискуссионного клуба "Валдай" Андрей Быстрицкий.

В октябре 2023 года клуб "Валдай" и фонд Вивекананды подписали в Сочи меморандум о взаимопонимании, чтобы содействовать выстраиванию контактов между экспертами и деятелями дипломатии, культуры, экономики и торговли, образования, международных отношений, коммуникаций, СМИ двух стран. Как отметили в "Валдае" накануне конференции, мероприятие на территории Индии знаменует "качественно новый этап работы Валдайского клуба" на этом направлении. С российской стороны, помимо Быстрицкого, участие в конференции примут посол РФ в Индии Денис Алипов, директор по научной работе "Валдая" Федор Лукьянов, программный директор клуба Иван Тимофеев и другие эксперты. С индийской стороны ожидается участие экс-послов Индии в Москве Венкатеша Вармы и Панкаджа Сарана, бывшего главы МИД республики Канвала Сибала, директора фонда Вивекананды Арвинда Гупты и других специалистов-международников.

Мировой порядок и двусторонние связи

Программа конференции предусматривает проведение двух закрытых сессий - "Тенденции трансформации мирового порядка (многополярность, региональная и международная безопасность, санкции)" и "Двусторонние отношения России и Индии", открытой дискуссии, а также закрытой встречи участников с представителями Консультативного совета по вопросам национальной безопасности.

На первой сессии эксперты обсудят подходы двух стран к формирующемуся миропорядку, который характеризуется становлением многополярности, опорой на принцип справедливости в международных отношениях. "Все очень быстро и стремительно меняется. Индия и Россия - крупные игроки на мировой арене. Индия - самая населенная страна в мире сейчас, с бурно развивающейся экономикой. Россия - самая большая страна в мире с большими возможностями, передовая по многим технологиям. Также Россия в этом году - председатель БРИКС, Индия - участник этого проекта. Мы нуждаемся в том, чтобы сверять часы", - пояснил Быстрицкий.

Двусторонние отношения России и Индии, которые будут в центре дискуссии на второй сессии, характеризуются как особо привилегированное стратегическое партнерство. Важность их развития неоднократно подчеркивалась, в том числе на высшем уровне. "Уверен, что совместными усилиями мы будем и впредь наращивать плодотворное двустороннее сотрудничество на всех направлениях, а также конструктивное партнерство в решении актуальных вопросов региональной и глобальной повестки дня", - отметил в августе 2023 года президент России Владимир Путин в поздравлении с Днем независимости Индии.

Торгово-экономическое сотрудничество Москвы и Нью-Дели на фоне западных антироссийских санкций стало расти, и можно ожидать, что тема дальнейшего развития этого взаимодействия и его адаптации к всевозможным рестрикциям станет одной из центральных в экспертной дискуссии.

Об организаторах форума

Международный дискуссионный клуб "Валдай", созданный в сентябре 2004 года, объединяет российских и зарубежных экспертов, специализирующихся на исследованиях в области политики, экономики и культурно-гуманитарной сферы. Изначально клуб был создан для содействия диалогу России и мирового сообщества. Впоследствии его цели расширились, к ним добавился независимый и объективный анализ политических, экономических и социальных событий в РФ и мире, а также совместная выработка решений по преодолению современного кризиса мировой системы.

Международный фонд Вивекананды - аналитический центр в Нью-Дели, созданный совместными усилиями ведущих индийских экспертов по вопросам безопасности, дипломатов и филантропов. Его цель состоит в выработке инновационных подходов к вопросам безопасности и благосостояния Индии, которые позволят ей играть достойную роль в мировых делах.