В штаб Путина поступили подписи еще из 13 регионов

Подписи из 13 регионов в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе

Подписи из 13 регионов в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ Владимира Путина поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе

В частности, штаб получил подписи из Татарстана и Кировской области

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Подписи в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты РФ, действующего главы государства Владимира Путина, еще из 13 регионов поступили в его центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве, передает корреспондент ТАСС.

Подписные листы поступили из Башкирии, Мордовии, Татарстана, Чувашии, Удмуртии, Марий Эл, а также Кировской, Оренбургской, Пензенской, Самарской, Саратовской и Ульяновской областей и Пермского края.

Ранее штаб получил подписи из 45 регионов. На данный момент идет проверка и подсчет поступивших документов.

Сбор подписей в поддержку самовыдвижения Путина начался 23 декабря. По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Крайний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.