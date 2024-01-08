В поддержку самовыдвижения Путина по всей стране собрали более 1,3 млн подписей

Сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко сообщила о продолжении работы по сбору подписей

МОСКВА, 8 января. /ТАСС/. Более 1,3 млн подписей на данный момент уже собрано в поддержку самовыдвижения кандидата в президенты, действующего главы государства Владимира Путина на выборах президента РФ в 2024 году. Об этом журналистам сообщила главный врач московской больницы № 52, сопредседатель избирательного штаба президента Марьяна Лысенко.

8 января в центральный избирательный штаб в Гостином дворе в Москве были доставлены подписи еще из 13 регионов страны. Ранее волонтеры доставили в штаб собранные подписи из 45 регионов.

"На сегодняшний день в поддержку нашего кандидата на пост президента РФ Владимира Владимировича Путина мы собрали более чем 1,3 млн подписей. Вы знаете, что старт сбора подписей [в поддержку Путина] стартовал 23 декабря, по закону он будет проводиться до конца января (31 января - прим. ТАСС) и он продолжается сейчас. С 30 декабря волонтеры начали доставлять первые собранные документы в центральный штаб, где проходит проверка документов, обработка юридической службой, волонтеры подсчитывают их количество. Работа [по сбору подписей] будет продолжаться и будем надеяться, что эта цифра будет увеличиваться", - сказала Лысенко.

По закону самовыдвиженцу для регистрации кандидатом на выборах нужно собрать 300 тыс. подписей, при этом не более 7,5 тыс. в каждом регионе. Последний срок сдачи подписей в Центризбирком РФ - 31 января. Выборы президента РФ пройдут 15-17 марта 2024 года.