Посол РФ выразил надежду на достижение Индией и Китаем прогресса в двусторонних отношениях

Глава дипмиссии в Нью-Дели Денис Алипов напомнил о пограничном вопросе между двумя странами

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Россия рассчитывает, что Индия и Китай смогут найти пути достижения прогресса в нормализации двусторонних отношений. Об этом заявил посол России в Индии Денис Алипов на конференции клуба "Валдай" и фонда Вивекананды.

"Мы надеемся, что Индия и Китай как основные цивилизации, обладающие уникальной политической мудростью, найдут пути достижения прогресса по пограничному вопросу, а также по нормализации [отношений] на основе взаимоуважения", - сказал он.

Отсутствие демаркированной границы между КНР и Индией в Гималаях (две страны разделяет линия фактического контроля) остается на протяжении десятилетий источником напряженности. В 1959 году Нью-Дели заявил об отторжении китайской стороной части штата Аруначал-Прадеш, в 1962 году вспыхнул вооруженный конфликт, в результате которого под контроль Китая перешли около 38 тыс. кв. км в районах Ладакх и Аксайчин.