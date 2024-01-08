Эксперт заявил, что Россия может "играть" на уверенном политическом поведении Индии

Директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов сообщил, что "это партнер гигантский и очень уверенный в себе"

НЬЮ-ДЕЛИ, 8 января. /ТАСС/. Индия является "гигантским и очень уверенным в себе" партнером для России, которого никто не может подчинить своей воле, и РФ в нынешней ситуации может "играть" на этом для выстраивания отношений. Такое мнение выразил в разговоре с журналистами директор по научной работе фонда развития и поддержки клуба "Валдай" Федор Лукьянов на полях совместной конференции с фондом Вивекананды.

Ценность Индии как партнера России, по словам Лукьянова, заключается в том, что "это партнер гигантский и очень уверенный в себе". "Индия может, так сказать, лавировать куда-то, склоняться в одну или в другую сторону, но ее, как мне представляется, заставить что-либо делать невозможно, и это никто не может. Они слишком себя ощущают "центровыми". Это имеет свои плюсы и минусы, но в данном случае как раз надо, мне кажется, на этом играть", - отметил аналитик.

Лукьянов добавил, что тема санкционного давления Запада на российско-индийские отношения обсуждалась на конференции.

"Я бы сказал на основе состоявшегося общения, что индийские партнеры не считают это давление каким-то непреодолимым и наиболее важным фактором. Более того, из той дискуссии, которая состоялась и была закрытой, вытекало, что преодолеть можно почти все. То есть да, конечно, возникновение новых обстоятельств, связанных с санкциями и военно-политическим конфликтом России и Запада, Индии не нравится, потому что это мешает. Но мировые изменения ей крайне выгодны, а когда ты видишь выгоду и идентифицируешь препятствия, то все-таки у нормальной страны, у нормального человека импульс не бросить эту выгоду, а посмотреть, а можно ли преодолеть препятствия. Мне кажется, что Индия на это нацелена", - подчеркнул эксперт.

В качестве фактора, который мешает совместной работе Москвы и Нью-Дели, Лукьянов выделил взаимный недостаток информации и отметил, что раньше присутствие Индии в информационном поле России было шире. "И мы, и они друг друга знаем хуже, чем должны. С нашей стороны нужно больше внимания. С их стороны сложнее, потому что у них в информационном поле Россия есть, но она есть глазами не своими, а глазами глобальных медиа, которые, понятно, как все подают", - пояснил специалист.