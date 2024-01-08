Посол РФ сообщил о сохранении с Ватиканом близких подходов к вопросам мирового развития

Иван Солтановский отмети, что выступление Папы Римского Франциска перед дипкорпусом носило программный характер

ВАТИКАН, 8 января. /Корр. ТАСС Вера Щербакова/. У Ватикана и России сохраняются близкие подходы по многим глобальным проблемам и вопросам мирового развития. Об этом корреспонденту ТАСС сообщил посол РФ при Святом престоле Иван Солтановский, комментируя обращение главы Римско-католической церкви к дипломатам, аккредитованным при Ватикане.

Посол отметил, что выступление Папы Римского Франциска перед дипкорпусом носило программный характер. В частности, понтифик высказался по очень многим темам - от международных конфликтов до проблем миграции, голода и бедности. "Примечательно, что Франциск задумывается о роли современных технологий и о возможном влиянии на общество искусственного интеллекта. Выступление подчеркнуло глобальное видение Ватиканом основных международных проблем и вновь подтвердило близость подходов России и Святого престола ко многим вопросам мирового развития", - сказал дипломат.

В своей речи в ходе традиционной встречи с иностранными дипломатами в начале года Франциск затронул темы конфликтов, призвав к их завершению, выразил обеспокоенность ростом антисемитизма и преследованиями христиан, осудил атаки против гражданских лиц, а также назвал неприемлемым суррогатное материнство, обратившись с призывом к правительствам признать это "универсальным преступлением".